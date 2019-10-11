Президент Эрдоган реализует свои планы, которые давно обещал, и отвечает оппонентам: «на себя посмотрите»

Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии, чтобы создать вдоль своих границ «безопасную зону». Главная цель объявленной операции «Источник мира» - оттеснить курдские отряды народной самообороны (YPG) от своих границ, а в созданную 32-километровую полосу переселить до 2 миллионов сирийских беженцев, которые сейчас живут в Турции.

Курды заявили, что будут защищать свои территории, но они вооружены несравнимо хуже турецкой армии - по мощности второй в НАТО - ни самолетам, ни танкам, ни современной артиллерии они противостоять не могут.

Территория, на которой Турция хочет создать «безопасную зону», до сегодняшнего дня была под контролем курдского ополчения, которое не только входит в состав Сирийских демократических сил (SDF), но и является его самой большой и самой боеспособной составляющей.

США поддерживают SDF, а таким образом и YPG. При поддержке американцев курдско-сирийские силы за несколько минувших лет разгромили ИГИЛ на всем северо-востоке Сирии и сейчас не только контролируют эту часть страны, но и создали административные органы управления - фактически государственные.

Но Анкара считает YPG подразделением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, которая уже почти40 лет борется за курдскую автономию и которую США и некоторые страны Евросоюза, по требованию Турции, признали террористической организацией. В Турции не сомневаются, что самоуправляемая территория курдов в Сирии станет идейной и военной базой для турецких курдов. Как уже произошло в Ираке, где т.н. Южный (Иракский) Курдистан имеет статус широкой автономии и где Турция весь этот год ведет военную операцию без резонансного внимания со стороны СМИ и мировых лидеров.

Возмущены все – и вслух

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини призвала Турцию остановить военную операцию и критически оценила намерение Турции расселить сирийских беженцев вдоль границы, отметив, что так называемая «зона безопасности» на северо-востоке Сирии, которую стремится создать Турция, не будет соответствовать международным критериям, необходимым для возвращения беженцев в стране по правилам Агентства ООН по делам беженцев. А такое возвращение не может быть безопасным и добровольным. «Любые попытки таких демографических изменений будут для нас неприемлемы. Европейский Союз не будет оказывать стабилизационную помощь или помощь на развитие в регионах, где игнорируются или, что хуже, - нарушаются права населения», - отметила Могерини.

Официальный Берлин осудил наступление турецких войск. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал Турцию «мирным путем продвигать свои интересы безопасности».

В НАТО выразили надежду, что Турция будет действовать сдержанно и не поставит под угрозу уже полученные достижения в борьбе с ИГИЛ, в ЕС призвали прекратить операцию и инициируют внеочередное заседание Совбеза ООН. «Турция посрадала от ужасных террористических актов, и она принимает миллионы сирийских беженцев... Но важно избегать действий, которые могут дополнительно дестабилизировать регион, усилить напряженность и причинить больше человеческих страданий», - передает слова генсека НАТО Йенса Столтенберга Hurriyet Daily News.

МИД Нидерландов вызвал посла Турции, чтобы «осудить наступательную операцию на северо-востоке Сирии». Финляндия остановила выдачу новых лицензий на экспорт оружия в Турцию.

Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн выступили с гораздо более жестким осуждением. Они квалифицировали ввод войск в Сирию как агрессию, потребовав срочного созыва Лиги арабских государств. «Мы самым решительным образом осуждаем эту атаку и призываем Совет безопасности ООН дать отпор любым попыткам оккупации сирийской территории или изменения демографической ситуации в Сирии», - говорится в заявлении МИД Египта.

Турция все эти «обвинения и беспокойства» отвергает

Как написал в своем Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, регион будет очищен от террористов, будут гарантированы безопасность границы и территориальная целостность Сирии, переселенцы смогут безопасно вернуться в свои дома. «Операция» Источник мира «проводится в соответствии с международным правом, статьей 51 Устава ООН и резолюциями Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом», - отметил Чавушоглу.

А президент Эрдоган отметил, что определенные круги и страны «безосновательно» критикуют действия Турции в Сирии. «Саудовская Аравия должна сначала дать оценку собственным шагам. Кто виноват в разрухе в Йемене?», - цитирует его Анадолу.

Он также назвал абсурдной позицию Каира. «Там и подавно не имеют права критиковать операцию. Он (президент Египта ас-Сиси) - убийца демократии в своей стране», - сказал Эрдоган.

На встрече с активистами правящей в Турции Партии справедливости и развития Эрдоган пригрозил открыть дорогу в Евросоюз 3,6 миллионам сирийских беженцев, если европейские государства не пересмотрят свою позицию, а также заявил, что государства НATO не имеют права препятствовать другому члену альянса защищаться от иностранной угрозы.

Отвечая на обвинения, что операция направлена ​​против курдов, он заявил, что среди беженцев из Сирии 300 тысяч курдов, для которых «наши двери открыты, если они не боевики».

Идею «безопасной зоны» подал Трамп

Напомним, что еще в декабре 2018 президент США Дональд Трамп в своем «Твиттере» пообещал «разорить турецкую экономику» в случае, если турецкие силы нанесут удар по курдам. «Создайте 20-мильную безопасную зону», - посоветовал американский лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ухватился за предложение и заявил о готовности турецких сил к созданию «безопасной зоны». Даже показал ее с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

В августе этого года американские военные заявили, что согласовали с турецкой стороной основные принципы решения проблем турецкой безопасности, в том числе «механизм обеспечения безопасности» вдоль сирийско-турецкой границы.

6 октября Белый дом выпустил заявление о том, что США начинают вывод своих войск с севера Сирии и именно из-за начала операции Турции. «Вскоре турецкие силы начнут давно запланированную операцию на севере Сирии. Вооруженные силы США не будут поддерживать эту операцию и участвовать в ней. Силы США, разгромив ИГИЛ, больше не будут находиться непосредственно в этом районе», - говорилось в заявлении Белого дома.

В то же время отмечалось, что теперь ответственность за всех боевиков ИГИЛ, захваченных за последние два года в этом районе, будет нести Турция. В плену у SDF сейчас находятся 12 тысяч подозреваемых в принадлежности к ИГИЛ.

А сегодня курды уже сообщают, что турецкая артиллерия обстреляла контролируемую ими тюрьму «Чиркин» в городе Камышлы. Там содержат боевиков «Исламского государства» из 60 стран. «Атаки тюрем с боевиками приведут к катастрофе, с последствиями которой международное сообщество может не справиться», - предупреждают представители командования Сирийских демократических сил.

Заключение

Является ли турецкая военная операция, вопреки своему названию «Источник мира», свидетельством противоположного - наступления нового мирового порядка, где, как и сто лет назад, проблемы решает не международное право, а оружие?

Пожалуй, нет. Скорее, это возвращение на те же сто лет обратно, когда молодая турецкая республика оружием утвердила свои границы. Тогда же возникла «курдская проблема» - крупнейший в мире этнос без государственности - после Первой мировой войны курдские поселения оказались в четырех разных странах.

Так делали сто лет назад.

А так сейчас: курды на протяжении всей сирийской войны помогали США и другим странам покончить с ИГИЛ, и теперь вполне могли бы рассчитывать на их помощь, но скорее всего, получат «глубокую обеспокоенность».

Кроме того, операцию «Источник мира» следует рассматривать как продолжение двух предыдущих военных операций Турции против отрядов сирийских курдов: одна «Щит Евфрата», которая продолжалась с августа 2016 го по март 2017 года, отрезав от основной территории курдов западный регион Африн, а вторая - «Оливковая ветвь» в январе-марте 2018 г. окончательно зачистила Африн от курдских вооруженных формирований. Острой реакции от мировых лидеров и международных организаций тогда не было, поэтому сложно предположить, что для Турции нынешние военные действия на территории соседней страны будут иметь какие-то другие последствия, чем раньше.

А тем более, если «зона безопасности» станет зоной подготовки вооруженных сил сирийской оппозиции - не курдов, а именно протурецкой ее части, которая продолжит давление на режим Башара Асада.