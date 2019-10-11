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По результатам выборов президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Cubadebate.

«Национальная ассамблея народной власти (АНПП) выбрала в этот четверг, 10 октября, президентом Республики Куба Мигеля Марио Диаса-Канеля Бермудеса, который будет занимать пост президента страны до 2023 года», - говорится в публикации.

На внеочередной сессии, законодатели проголосовали за 59-летнего Мигеля Диаса-Канеля, который ранее возглавлял Совет министров республики, и был одним из 17 кандидатов на должность.

 
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