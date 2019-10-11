Еврокомиссия объявила в четверг о решении подать иск в суд ЕС против Польши в связи с введением нового дисциплинарного режима для польских судей, и просит рассмотреть это дело по ускоренной процедуре. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Еврокомиссии, передает Укринформ.

«Расследование было начато Еврокомиссией 3 апреля 2019 года на основе того, что новый дисциплинарный режим подрывает судебную независимость польских судей и не предоставляет надлежащих гарантий защиты судей от политического контроля», - говорится в сообщении.

В частности, принятое в Польше законодательство разрешает проведение дисциплинарных расследований против судей первой инстанции на основе принятых судебных решений. Такой дисциплинарный режим, по мнению Еврокомиссии, не гарантирует независимость Дисциплинарной палаты Высшего суда страны, которая состоит исключительно из судей, отобранных Национальным советом судей. Этот орган, в свою очередь, комплектуется политическим решением Сейма, что не гарантирует защиту судей первой инстанции от политических влияний.

Кроме того, новый дисциплинарный режим не содержит гарантии проведения производств против судей в определенный срок, что позволяет министру юстиции накладывать на судей дисциплинарные взыскания за предназначенный этим же министром дисциплинарный персонал. Такое положение, как считает Еврокомиссия, нарушает право судей первой инстанции на защиту, подрывает их независимость и не гарантирует от политических влияний.

3 апреля 2019 года Еврокомиссия официально сообщила Польше о начале расследования. После тщательного анализа ответа Еврокомиссия пришла к выводу, что этот ответ не снимает правовые беспокойство, и перешла к следующему шагу правовой процедуры, направив в Польшу «обоснованные заключения» 17 июля 2019 года. После этого Польша снова не смогла дать ответ на беспокойство Еврокомиссии.

«Таким образом, Еврокомиссия решила подать иск в отношении Польши в Суд ЕС. Учитывая потенциальное воздействие этого дисциплинарного режима на судебную независимость, в Суд был направлен запрос о рассмотрении дела по ускоренной процедуре, чтобы получить окончательный судебный вердикт как можно быстрее», - говорится в сообщении.