Президент Владимир Зеленский не может гарантировать, что конфликт на Донбассе не будет заморожен. Об этом он заявил во время общения с журналистами во время пресс-марафона, сообщает «Украинская правда».

«Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен. Я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазии. Я очень этого не хочу», – отметил он

«Но я не могу сказать и гарантировать на 100%, что это не произойдет. Потому что, честно говоря, а что сейчас? А сейчас так и есть – сейчас там у нас Приднестровье фактически: отношений нет, гуманитарная миссия хоть какая-то есть и выстрелы», – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, сегодня единственное, что отличает временно оккупированный Донбасс от Приднестровья или Абхазии, это то, что «у нас раздаются выстрелы, а физически – неважно, будет стоять там забор, будет овраг или будет заминированная территория, поскольку если нет отношений и эта территория не признается самостоятельной, то это и есть Приднестровье».

Он в очередной раз подчеркнул, что сценария Приднестровья для Донбасса очень не хотел бы.

Зеленский добавил, что на встрече в нормандском формате будет поднимать вопрос Крыма, поскольку он не звучал последние годы ни в Минске, ни из уст лидеров «нормандской четверки».

Президент также отметил, что с президентом России о Крыме не говорил, потому что все переговоры с РФ пока были: в телефонном режиме о возвращении пленных, в минском формате по Донбассу, где о Крыме речь не идет, и в нормандском формате, о котором пока известно только то, что согласовывается дата предстоящей встречи.