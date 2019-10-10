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Европа и арабские страны недостаточно честны сами с собой, когда критикуют турецкую операцию в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед членами своей Партии справедливости и развития, сообщает Reuters.

По его словам, власти Египта не имеют право выражать недовольство, поскольку «убили демократию в собственной стране», передает УНИАН.

Глава государства считает, что Саудовской Аравии тоже стоит посмотреть в зеркало, когда она критикует другие страны. «Кто довел Йемен до нынешнего состояния?» — отметил Эрдоган. Президент также пригрозил открыть путь в Европу для сирийских беженцев, если страны региона продолжат называть оккупацией начатую в Сирии операцию. «Мы откроем двери и отправим 3,6 миллиона беженцев в вашу сторону», — заявил он.

Эрдоган при этом отметил, что направленное на борьбу с курдами вторжение поможет восстановить территориальную целостность Сирии, демографическую структуру региона и вернуть сирийцев в их дома.

В среду, 9 октября, Турция начала военную операцию против курдов. Накануне Трамп пообещал, что Вашингтон не оставляет своих курдских союзников.

«В Турции есть большая курдская диаспора, и она (Анкара, - ред.) отлично понимает, что хотя у нас было только 50 солдат в этом районе Сирии и что их выведут, однако любое необоснованное и ненужное применение силы Турцией будет разрушительным для ее экономики и ее очень хрупкой валюты», - сказал президент США.

По словам Трампа, Вашингтон помогает курдам и оружием, и финансами.

Пока же Турция наносит удары по соседней стране в рамках операции «Родник мира». В ответ с территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет, кроме того, сирийские курды подожгли нефтяные скважины на севере страны.
ForUm

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