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Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает введение льгот, в частности на жилье, для участников боевых действий на Донбассе.

«Льготы я поддерживаю. Какие есть возможности, и что мы делаем? Мы встречались с ветеранами, с добровольцами, которые переехали в Киев, - они не имеют возможности снимать жилье, у них нет возможности взять кредит из-за больших процентов. Мы обсуждаем с министром эти льготы. Это будут и кредитные льготы, и по очереди на жилье», - сказал президент во время пресс-марафона.

По его словам, одним из вариантов решения проблемы жилья для ветеранов может стать строительство для них жилых комплексов взамен на содействие строительным компаниям в выделении земли под их проекты.

«В этих жилых комплексах должны быть детские сады, школы и так далее», - подчеркнул Президент.

Глава государства также выступил за активный диалог с ветеранами.
ForUm

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