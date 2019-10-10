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В Донецкой области по материалам Службы безопасности Украины к девяти годам лишения свободы осуждены трое участников незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Трое жителей Донецкой области в 2014 году, чтобы подзаработать денег, добровольно вступили в террористическую группировку «Казачий союз «Область войска Донского ДНР». Они занимали должности стрелков и разведчика, были вооружены бронированной техникой, гранатометами и минометами. Боевики участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

В начале своего «боевого пути» участники НВФ получали вознаграждение в размере почти десяти тысяч российских рублей, но впоследствии им пришлось служить бесплатно. После того как среди различных групп боевиков начали возникать конфликты, их группировки были расформированы, а сами защитники «русского мира» потеряли интерес к службе. Впоследствии они сбежали от своих главарей и скрывались у родственников на подконтрольной украинской власти территории.

В 2018 году сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевиков на территории Донецкой области. В ходе обысков в квартирах и домах, где скрывались злоумышленники, правоохранители обнаружили фотоснимки, видеозаписи, военные награды и другие доказательства их причастности к террористической деятельности.

После рассмотрения собранных СБУ материалов суд признал задержанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической деятельности) Уголовного кодекса Украины, и приговорил к девяти годам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу. 
ForUm

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