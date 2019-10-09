Митрополит Новой Смирны Симеон в письме к Предстоятелю Православной Элладской Церкви Архиепископу Иерониму и членам Священного Собора и Синода рассказал, почему нельзя принимать поспешные решения относительно «украинского вопроса».

Фото: Ромфея

Полный текст письма опубликовало греческое издание «Ромфея».

Митрополит Симеон говорит, что причины, которые побудили его написать письмо, заключаются в том, что Архиепископ Иероним все-таки решил поставить перед Синодом так называемый «украинский вопрос», который не был предварительно включен в повестку дня.

Владыка подчеркнул, что ситуация, которая сложилась в Православной Церкви в связи с «украинской проблемой», вызывает в его душе «глубокое сожаление и великие страдания».

В частности, речь идет о том, что «Русская Церковь и Константинопольский патриархат находятся в состоянии беспрецедентного спора по поводу управления Церковью».

Он напомнил, что «Русская Церковь прекратила церковное и евхаристическое общение с Вселенским Патриархатом и предпринимает действия, которые мешают церковному единству и уважению его (Константинопольского патриархата – Ред.) церковного и канонического пространства».

Митрополит Симеон подчеркнул, что «другие Православные Церкви, древние Патриархаты и предстоятели Церквей уже выразили свое отношение к этой проблеме».

Владыка пишет, что «был глубоко обеспокоен всей этой ситуацией, так как она ставит Православную Церковь в целом в невыгодное положение в глазах православных христиан и всего мира».

Он подчеркивает, что в данный момент существует опасность того, что этнофилетические критерии угрожают занять главенствующее положение в Церкви, что может привести к возникновению двух «блоков»: грекоязычного и славяноязычного. Такое положение вещей, считает владыка, «нарушает наши православно-церковные отношения, что видно даже невооруженным глазом».

Митрополит Симеон отметил, что специально не хочет вдаваться в историческое и каноническое рассмотрение вопроса об «украинской автокефалии», потому что допускает существование различных трактовок канонов Церкви.

Он подчеркивает, что нужно помнить о том, что, «мы не живем в 4-м веке»: «Церковные структуры сейчас – это не те же структуры, которые когда-то существовали вокруг бассейна Средиземного моря и немного дальше. Целые континенты были открыты с тех пор. Церковь распространена по всему миру. Уже нет иудаизма и национализма. Вокруг нас происходят серьезные изменения. Можем ли мы игнорировать их?», – спрашивает владыка.

Митрополит Симеон напомнил, что «украинская автокефалия и те условия, в которых она была предоставлена, не имеют ничего общего с какой-либо другой автокефалией, ранее предоставленной нашим Вселенским Патриархатом».

Он особенно подчеркивает, что все «предыдущие автокефалии испрашивались каноническими Поместными Церквями новых государств, и Церкви во многих случаях выступали в поддержку светских институтов».

Митрополит Симеон напоминает греческим синодалам и епископам, что «к сожалению, мы упускаем из виду тот факт, что в данное время, в одном городе, у нас есть два киевских митрополита и две параллельные поместные Церкви. Однако, ни Киев, ни Украина в целом, по крайней мере, не разделены, а являются единым национальным образованием».

По словам владыки, «Украина – это страна, где наблюдается противостояние геополитических устремлений». Однако, говорит он, «мы, ответственные пастыри Церкви должны прежде всего бороться за единство Церкви Христа, чтобы мы могли быть едиными со всеми»

Владыка пишет, что дарование «автокефалии» должно было устранить разделение в Украине и способствовать церковному объединению всех православных страны, однако, «как показывают события, этого достичь не удалось».

Кроме того, был замечены неоднократные случаи, в том числе и со стороны бывшего Президента страны Порошенко, «обвинений, линчеваний и злоупотреблений, направленных против прихожан и приходов (канонической) Церкви».

Владыка напомнил, что новая церковная структура, которая получила автокефалию с самого начала функционировала неправильно, а потом «из нее вышел «почетный патриарх» Филарет, который организовал параллельную структуру, а его (Филарета - ред.) бывшие епископы выдвинули тяжелые обвинения против него».

Митрополит Симеон подчеркивает, что «по моему скромному мнению, признание или непризнание нового руководителя не является исключительной ответственностью Предстоятеля или Синода, но прерогативой Архиерейского Собора (Синода Иерархии – Ред.), так как наша Церковь имеет не патриархальный, а синодальный способ управления».

По словам владыки, «украинский вопрос» чрезвычайно серьезен «и если есть решение о том, что он должен быть пересмотрен, то его нужно включить в повестку дня этого очередного Архиерейского Собора».

Он призывает позаботиться о том, чтобы обсуждение этого вопроса было организовано иерархически, и чтобы была возможность выслушать различные точки зрения.

Митрополит особо подчеркнул, что «если заниматься этим вопросом спешно», то это может привести Элладскую Церковь к серьезным проблемам: «ошибочно полагать, что такой подход к проблеме станет поддержкой Вселенского Патриархата».

«Нужно выслушать все стороны. И те, и другие, конечно же, спешат представить свои мнения в письменном виде. Однако, страсть разрушает разум, а отчаяние другого вредит любви Христа. Церковь – это (и есть) общество любви», – говорит владыка.

Митрополит пишет, что «Церковь не принадлежит нам. Мы принадлежим к Церкви, ради Господа. Господь Иисус Христос – Глава Церкви, а не мы, какую бы функцию мы не стремились исполнять в Церкви с Божьего благословения».

«Любовь и забота Господа о Его Церкви сравнительно выше нашей. Вот почему, мы должны горячо молиться, чтобы Господь просветил наши сердца и умы», – говорит владыка.

Кроме того, митрополит Симеон подчеркнул, что ситуация с «украинской Церковью», которая сейчас сложилась, «напоминает нам о днях 1054 года». В связи с этим, владыка просит синодалов не спешить с решением этого вопроса «чтобы такие проблемы были предотвращены».

Владыка призвал «выступить с любой необходимой инициативой и предпринять любые действия, которые Церковь сочтет необходимыми для мирного урегулирования этого вопроса».