также в разделеЭкономика
Глава Нафтогаза допустил выход Газпрома на украинский рынок 25
НБУ считает высокими шансы получения новой программы с МВФ в этом году 22
Кабмин пока не будет повышать тарифы на тепло 21
Коболев предложил переложить долги коммунальщиков за газ на местные бюджеты 58
Украина опустилась в рейтинге конкурентоспособности 27
В Стокгольме рассмотрят апелляцию на решение суда по делу Нафтогаза и Газпрома 58
Суд назначил дебаты по делу о возврате ПриватБанка Коломойскому 37
В ЕС готовы поставлять газ на юг Украины через Трансбалканский газопровод 75
В НБУ не берутся прогнозировать курс гривни даже на день вперед 22
Гончарук: В следующем году расходы на оборону будут увеличены 37
Кабмин поручил обеспечить поставки газа из ЕС в Молдову без участия Газпрома 33
Россия предлагает Украине продлить на год газовый транзитный контракт 48
В IIG заявляют об информационной атаке на компанию 226
73% украинцев – против открытия рынка земли 24
В «Слуге народа» предлагают ввести налог на обмен наличной валюты 49
Украина утроила мощности «зеленой» энергетики 46
Курс гривни продолжил падение 94
Украина и Беларусь подписали контракты на полмиллиарда долларов 33

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, какие дороги в Украине могут сделать платными, сообщает ТСН.

«Одесскую трассу делать сейчас автобаном не совсем актуально. Если мы хотим говорить о каких-то платных дорогах, концессионные, то у нас есть другие участки. Например, киевская кольцевая, была бы очень актуальной. На этом участке точно нужно что-то делать», - сообщил он.

Криклий отметил, что концессионные платные дороги всегда должны быть альтернативными бесплатным. По его словам, в стратегических планах нет строительства платной дороги на одесской трассе.

«Мы сейчас должны делать расчеты по строительству платных дорог. По плану у нас: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев», - добавил министр.

Напомним, в феврале 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения, строительства и эксплуатации. Согласно закону, автомобильные дороги (их участки) будут относить к разряду платных только при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств бесплатными автомобильными дорогами.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
4450 грн.
29
Теги