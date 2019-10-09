В ежегодном рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF) Украина заняла 85 место из 141. Об этом говорится в докладе WEF, сообщает LIGA.net.

Согласно рейтингу, по уровню государственных институтов Украина занимает 104 место (в прошлом году - 110), по инфраструктуре находится на 57 месте (как и в 2018-м), по уровню внедрения технологий - на 78 месте (было - 77).

В то же время, по макроэкономической стабильности Украины занимает 133 место (было 131), уровень здравоохранения - 101 место (было 94), уровень образования - 44 место (было 46), рынок товаров - 57 место (было 73).

По рынку труда Украины заняла 59 место (было 66), финансовой системе - 136 место (было 117), объему рынка - 47 место, динамике бизнеса - 85 место (было 86) и способности к инновациям - 60 (было 58).

Лидером в рейтинге 2019 года стал Сингапур, второе место заняли США, третье - Гонконг. В пятерку также вошли Нидерланды и Швейцария.

Напомним, в 2018 году в рейтинге WEF Украина занимала 83 место из 140.