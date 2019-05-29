За год Украина поднялась на 5 пунктов в рейтинге глобальной конкурентоспособности стран мира по версии Международного института управленческого развития в Швейцарии (IIMD).

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте IIMD, сообщает Укринформ.

Всего в рейтинге представлено 63 страны мира.

В этом году Украина заняла 54 место.

Как отмечается, Сингапур через десять лет вернулся на вершину рейтинга самых конкурентоспособных экономик мира, заняв место Соединенных Штатов Америки, которые за год опустились на две ступеньки. Второе место занял Гонконг.

Среди постсоветских стран выше всех в рейтинге находится Литва (32 место), Казахстан (34 место) и Эстония (35 место). Россия занимает 45-ю позицию.

Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность по четырем категориям: эффективности экономики, эффективности правительства, эффективности бизнеса и инфраструктуры.

В рейтинге учитывается широкий спектр «жестких» статистических данных, таких как безработица, ВВП и государственные расходы на здравоохранение и образование, а также «мягкие» данные из опроса исполнителей, который охватывает такие темы, как социальная сплоченность, глобализация и коррупция.