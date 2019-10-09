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Сегодня, 9 октября, в Стокгольме начинаются слушания относительно решения арбитража по контракту на поставки газа между Нафтогазом и Газпромом, которым было отменено положение контракта «бери или плати». Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Наверное, символично, что День юриста встречаю в Стокгольме, где вместе с лучшими юристами мира готовимся к слушаниям в апелляционном суде по решению арбитража против Газпрома. Первое дело (а их всего три) касается, прежде всего, решения арбитража, которое обнулило наши обязательства по положениям контракта «бери или плати». По этому решению Украина теперь не должна платить «Газпрому» 80 млрд долларов. Неудивительно, что они хотят его обжаловать. Слушания начинаются завтра», - написал он.

Напомним, 28 февраля 2018 года арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску Нафтогаза по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования Нафтогаза к Газпрому на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые Газпром должен компенсировать Нафтогазу за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам Газпрома и Нафтогаза по контракту на поставку газа Газпром должен выплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов.

После этого Газпром отказался поставлять газ в Украину.

Нафтогаз расценил отказ Газпрома от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Все средства российского Газпрома, которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.

 
ForUm

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