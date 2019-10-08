В сети доступно издание об истории праздника Покрова Богородицы, который православные отмечают 14 октября.

В издании опубликована информация о том, что это за праздник, какому событию он посвящен, сообщает «Фома».

Интересную информацию по этой теме можно узнать из специального выпуска «Миссионерского листка». Издание малого формата «Миссионерский листок», рассказывающее об основах православной веры, выпускается при поддержке Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и журнала «Фома».

Выпуски выходят ко дням великих православных праздников и дням памяти святых.

Читать / скачать «Миссионерский листок» можно здесь.