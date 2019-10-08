также в разделеРелигия
В Запорожье 13 октября верующие УПЦ пройдут крестным ходом с иконой апостола Андрея Первозванного 10
Священник УПЦ заявил, что дело, которое против него возбудила СБУ, было заказом ПЦУ 11
Митрополит УПЦ считает, что профессионализм юристов - залог демократических реформ 10
В Бердянске верующие УПЦ прошли крестным ходом с 13 иконами Богородицы 12
В УПЦ отметили, что 99, 9% из тех, кто раскаивается в грехе аборта - женщины, а не мужчины 10
На Запорожье в рамках экологической акции УПЦ утилизировали 273 кг батареек 11
В Киеве при всех женских консультациях создадут кабинеты доабортного консультирования – конференция в Голосеевском монастыре 27
В Голосеевском монастыре на конференции дали оценку явлению «чайлдфри» 14
В УПЦ назвали причины, почему не стоит делать аборт даже по медицинским показаниям 18
В столичном Доме кино до 10 октября проходит кинофестиваль «Покров», посвященный семье 16
В Киево-Печерской лавре с 12 по 20 октября состоится «Покровская» выставка 10
Патриарх Кирилл назвал историческим включение в состав РПЦ бывшей епархии Вселенского патриархата 40
В соцсетях верующие пишут, что думают об инициативе депутата разрешить в Украине эвтаназию 22
В Киеве сегодня открывается кинофестиваль «Покров», на котором покажут 68 фильмов из 11 стран 19
РПЦ приняла «Русский экзархат» в свою юрисдикцию 23
Митрополит Антоний рассказал, как понять, какая Церковь является истинной 35
В УПЦ считают, что обмен пленными должен состояться по формуле «всех на всех» 22
В УПЦ рассказали, почему компьютер никогда не сможет заменить учителя 70

В сети доступно издание об истории праздника Покрова Богородицы, который православные отмечают 14 октября.

В издании опубликована информация о том, что это за праздник, какому событию он посвящен, сообщает «Фома».

Интересную информацию по этой теме можно узнать из специального выпуска «Миссионерского листка». Издание малого формата «Миссионерский листок», рассказывающее об основах православной веры, выпускается при поддержке Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и журнала «Фома».

Выпуски выходят ко дням великих православных праздников и дням памяти святых.

Читать / скачать «Миссионерский листок» можно здесь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
3796 грн.
15
Теги