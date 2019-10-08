Шведская королевская академия наук объявила во вторник, что Нобелевская премия по физике в 2019 году будет вручена Джеймсу Пиблсу – за теоретические открытия в области физической космологии, а также Мишелю Майору и Дидье Кело - за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа.

Шведская королевская академия назвала открытия ученых революционными для астрономии, сообщает Русская служба ВВС.

Год назад Нобелевки в этой дисциплине были удостоены трое ученых: Артур Эшкин из США, Жерар Мору (Франция) и Донна Стрикленд (Канада).

Нобелевская премия по физике вручается с 1901 года. С этого времени ее обладателями стали 207 ученых. Несколько раз - в 1916, 1931 и 1934-м годах, а также в начале Второй мировой войны - награда по физике не присуждалась.

Сумма награды составляет 9 млн шведских крон - 900 тыс. долларов США.