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Направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Черновицкого пограничного отряда, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений своему начальнику. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что в ответ на замечание своего начальника, военнослужащий нанес ему удар ножом в спину. В результате удара потерпевший получил повреждения селезенки.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
ForUm

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