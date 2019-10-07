Направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Черновицкого пограничного отряда, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений своему начальнику. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что в ответ на замечание своего начальника, военнослужащий нанес ему удар ножом в спину. В результате удара потерпевший получил повреждения селезенки.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.