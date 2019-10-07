также в разделеРелигия
Патриарх Кирилл назвал историческим включение в состав РПЦ бывшей епархии Вселенского патриархата 15
В соцсетях верующие пишут, что думают об инициативе депутата разрешить в Украине эвтаназию 14
РПЦ приняла «Русский экзархат» в свою юрисдикцию 20
Митрополит Антоний рассказал, как понять, какая Церковь является истинной 22
В УПЦ считают, что обмен пленными должен состояться по формуле «всех на всех» 20
В УПЦ рассказали, почему компьютер никогда не сможет заменить учителя 42
На Волине и Одещине появились новые храмы УПЦ 13
На Киевщине управделами УПЦ освятил храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы 17
В УПЦ заявили, что если ПЦУ признают другие Церкви, она не станет каноничной 29
Митрополит Онуфрий рассказал, зачем человеку смирение 18
На Киевщине появился новый храм УПЦ в честь преподобного Симеона Столпника 26
Игуменья Серафима рассказала, почему Церковь не одобряет суррогатное материнство 15
В Виннице руководитель управления ОГА по делам религии в суде отвечает за незаконные перерегистрации приходов УПЦ в ПЦУ 18
Львовский митрополит УПЦ призвал верующих молиться о пострадавших в авиакатастрофе 13
На Ровенщине митрополит УПЦ посетил общину захваченного храма и поблагодарил верующих за стойкость в вере 76
«Украинский вопрос» не вошел в повестку дня Собора Элладской Православной Церкви 52
Митрополит УПЦ рассказал, что общего у учителей и священников 28
Греческий богослов сравнил дарование Томоса ПЦУ с новым крестовым походом против РПЦ 51

В киевском Доме кино сегодня состоится открытие XVII-го международного фестиваля православного кино «Покров», на котором будут показаны 68 фильмов из 11 стран.

Фото: "Покров"

Как сообщает Центр информации УПЦ, в фестивале принимают участие киноработы из Украины, Белоруссии, Грузии, Македонии, Армении, Азербайджана, Литвы, Канады, Польши, Сербии и России, в номинациях анимационного, короткометражного, документального и полнометражного игрового кино.

Фестиваль откроет Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий. В этом году тематика фестиваля посвящена семье.

После открытия состоится премьера исторической драмы «Варавва» (2018), сюжет которого раскрывает библейские события с точки зрения Вараввы, убийцы, отпущенного толпой вместо Иисуса.

Фестиваль проходит в киевском «Доме кино» 8 и 9 октября - с 11.00 до 22.00; 10 октября - с 11.00 до 16.00. Вход свободный.

* Международный фестиваль православного кино «Покров» впервые состоялся в октябре 2003 года. В прошлом году кинофорум «Покров» был посвящен 30-летию возрождения Киево-Печерской лавры. На главные призы фестиваля претендовали 70 фильмов из Украины, Беларуси, Грузии, Польши, Боснии и Герцеговины, Индии, Сербии, США и России.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1199 грн.
17
Теги