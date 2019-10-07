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Прокуратура закрыла дело о препятствовании журналистской деятельности сотрудниками Управления государственной охраны на свадьбе сына экс-генпрокурора Юрия Луценко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

«На тот момент генпрокурором был Юрий Луценко. Инцидент случился на свадьбе старшего сына Луценко. Дело закрыто в мае подчиненным Луценко. Почти два года понадобилось подчиненным генерального прокурора Луценко, чтобы не найти состава преступления. Два. Наша адвокат писала запросы. Через суд пыталась получить хоть какую-то информацию о ходе этого дела. Но тишина», - написал он.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, в котором праздновали свадьбу сына Луценко, сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке журналистов, по словам представителей СМИ, напали на них.


 
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