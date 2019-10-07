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В Закарпатской области пограничники отдела «Деловое» Мукачевского отряда задержали контрабандистов в гидрокостюмах, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Во время патрулирования местности вблизи реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией, наряд увидел неизвестных с пакетами на плечах. Заметив пограничников и, поняв, что их разоблачили, злоумышленники покинули свою ношу и попытались скрыться.

Впоследствии недалеко от границы военнослужащие задержали двух правонарушителей. Ими оказались жители поселка Деловое 19-ти и 17-ти лет и одеты они были в гидрокостюмы.

Молодые люди планировали переместить в Румынию 10 пакетов, в которых находилось 9200 пачек сигарет.

Для выяснения всех обстоятельств правонарушения и составления административно-процессуальных документов их доставили в пограничное подразделение. Правовую оценку действиям злоумышленников определять суд.
ForUm

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