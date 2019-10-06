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В Житомирской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что полицейский наладил схему по сбыту наркотиков на территории одного из районов Житомирской области. В частности, он продавал наркотические средства и сырье распространителям для дальнейшей реализации.

«Следователи ГБР задержали полицейского после сбыта очередной партии наркотических средств. Задержанному сообщено о подозрении», - говорится в сообщении.

В отношении полицейского открыто дело по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ForUm

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