Организаторы марша All Under One Banner ожидают, что в мероприятии примут участие более 100 тыс. человек. Центральные улицы Эдинбурга перекрыты из-за проведения марша.

Организаторы отметили, что около 100 тыс. человек участвовали в марше в Эдинбурге в прошлом году, но, по официальным оценкам Совета города, участников было 20 тыс. человек.

Движение All Under One Banner основали в 2014 году, инициатива объединяет сторонников шотландской независимости.

Напомним, в Шотландии поддержка независимости от Великобритании достигла наивысшего уровня за последние четыре года, в основном из-за избирателей, которые хотят остаться в Европейском союзе.