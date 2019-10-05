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В столице Шотландии Эдинбурге люди вышли на марш за независимость Шотландии.

Об этом сообщил BBC.

Организаторы марша All Under One Banner ожидают, что в мероприятии примут участие более 100 тыс. человек. Центральные улицы Эдинбурга перекрыты из-за проведения марша.

Организаторы отметили, что около 100 тыс. человек участвовали в марше в Эдинбурге в прошлом году, но, по официальным оценкам Совета города, участников было 20 тыс. человек.

Движение All Under One Banner основали в 2014 году, инициатива объединяет сторонников шотландской независимости.

Напомним, в Шотландии поддержка независимости от Великобритании достигла наивысшего уровня за последние четыре года, в основном из-за избирателей, которые хотят остаться в Европейском союзе.
ForUm

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