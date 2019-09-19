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Первый министр шотландского правительства Никола Стерджен считает, что если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, скорее всего, это станет концом многовекового союза Шотландии с ее южным соседом, сообщает «Европейская правда».

Стерджен выразила надежду на то, что Великобритания не выйдет из состава ЕС, отметив, что если это произойдет, Шотландия должна «иметь возможность стать независимой страной-членом ЕС».

Риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, «достаточно большой», говорит она.

Стерджен надеется, что уже в 2020 году состоится второй референдум по Brexit и всеобщие выборы, на которых ее Национальная партия Шотландии может усилиться.

Напомним, обе палаты парламента Великобритании приняли закон, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывающий правительство перенести Brexit позже установленного 31 октября.

Европейский Союз выдвинул ультиматум премьер-министру Великобритании: представить свои предложения по Brexit до конца сентября или готовиться к «жесткому» выходу из ЕС.
ForUm

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