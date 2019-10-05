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Один из тайников в 2014 году заложил сепаратист из группировки Призрак, утверждают в спецслужбе.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил сотрудники СБУ обнаружили тайники с военными средствами поражения, оставленные сепаратистами для проведения диверсий. Об этом накануне сообщила пресс-служба СБУ.

«Неподалеку линии разграничения в городе Горское, что на Луганщине правоохранители изъяли из колодца во дворе нежилого дома 27 реактивных осветительных патронов, пять гранат Ф-1 и РГД-5, запал для гранат, более 700 патронов различного калибра, четыре планки быстрого снаряжения к автомату Калашникова, аптечку с медпрепаратами производства РФ и камуфлированная одежда», – говорится в сообщении.

По имеющейся у сотрудников СБУ информации, схрон в 2014 году заложил сепаратист из группировки Призрак, который сейчас находится на территории неподконтрольного Первомайска в составе незаконного вооруженного формирования.

Другой тайник со смертоносными средствами обнаружили в заброшенном доме в селе Дача Бахмутского района Донецкой области, где ранее находилось группировки так называемой «народной милиции ДНР». Там нашли противотанковую мину, два снаряда к пушке и почти 4000 патронов различного калибра.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст.263 УК Украины).
ForUm

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