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В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время вражеского обстрела погиб один военнослужащий, еще двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.

Незаконные вооруженные формирования так называемых «ЛНР» и «ДНР» 32 раза нарушили режим прекращения огня, они обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевики нарушили Минские соглашения, открыв огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один украинский военнослужащий.

Боевики совершили обстрелы вблизи Водяного, Павлополя, Новогнатовки, Новотроицкого, Авдеевки, Лебединского, Богдановки, Водяного, Верхнеторецкого, Марьинки, Новолуганского, Луганского, Мироновского, Зайцевого, Крымского, Новотошковского, Золотого.
ForUm

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