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«Украинский вопрос» не будет рассматриваться на Архиерейском Соборе Элладской Православной Церкви, который состоится 8 октября.

Фото: romfea.gr

Опубликован пресс-релиз предстоящего Собора, в котором рассмотрение «украинского вопроса» не внесено в повестку дня, сообщает «Ромфея». 

В частности, в документе сказано, что 8 октября, с 06.30 до 08.30, будет совершена Божественная Литургия, а в 09.00 – откроется первое заседание Заседания Архиерейского Собора Элладской Церкви.

После этого будут заслушаны доклады Блаженнейшего Архиепископа Афинского и Всея Греции Иеронима, а также Синодальных комитетов. После перерыва будут созданы новые Синодальные комитеты на 2020-2023 годы.

На следующий день, 9 октября, будут зачитаны доклады некоторых участников Собора о современных проблемах, которые волнуют Церковь и греческий народ. Речь пойдет о безработице среди молодежи, гражданских браках, проблемах биоэтики. 

В четверг, 10 октября, будут зачитаны материалы предыдущей сессии, а митрополит Яннинский Максим выступит с докладом на тему: «Последствия цифровых технологий и техники в роли и миссии Церкви». После этого будет заслушан доклад митрополита Месогеи и Лавриотики Николая на тему «Вызовы искусственного интеллекта».

В пятницу, 11 октября, Архиерейский Собор выберет трех митрополитом для пустующих кафедр Элладской Церкви, а также викарных епископов.

Кроме того, в пресс-релизе не сообщается о том, будет ли включен «украинский вопрос» в повестку дня февральского Синода Элладской Церкви.
ForUm

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