3 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 41 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 19 обстрелов позиций Объединенных сил, «Север» - 21 обстрел.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимо с жизнью.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.