Россия готова начать поставки электроэнергии из оккупированного и ранее энергодефицитного Крыма на материковую часть Украины. Об этом заявил журналистам замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, передает информагентство Интерфакс.

«Мы готовы включить в любой момент, если будет такая необходимость и если Украина будет готова», - сказал Черезов.

По его словам, сейчас излишки электроэнергии крымских станций идут по энергомосту в Краснодарский край, что в моменты пикового потребления на юге России позволяет покрыть дефицит энергии. Покрыть энергодефицит в Крыму оккупировавшей его России, в частности, удалось за счет строительства двух электростанций с использованием газовых турбин Siemens.

В 2015 году «Технопромэкспорт» (структура «Ростеха») купила эти турбины для строительства электростанции в Тамани. Позже они были перепроданы другой структуре «Ростеха», которая вела строительство Севастопольской и Симферопольской ТЭС, а к лету 2017 года турбины были отправлены в Крым. Siemens обвинил российскую сторону в незаконном перемещении турбин в Крым вопреки санкционным ограничениям. Немецкая компания пыталась добиться в российском суде признания сделки по продаже турбин недействительной, но суд встал на сторону «Технопромэкспорта».

Как сообщалось, 18 сентября Верховная Рада поддержала поправку главы парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса к законопроекту №1084, разрешающую импорт электроэнергии из России по двусторонним контрактам.

1 октября Украина начала коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Импорт ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО «Юнайтед Энерджи», которое входит в сферу контроля предпринимателя Игоря Коломойского.

2 октября в рамках сессии Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин завил о промышленном упадке Украины. «Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать. Украина, когда находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства», - подчеркнул он.

С резкой критикой импорта электроэнергии выступила директор по связям с общественностью Ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная. «Ни в одной стране не делается так, что, имея избыточные мощности собственные и дешевую электроэнергию с АЭС, мы импортируем из России и поддерживаем оккупанта... Я считаю, что это угроза энергетической безопасности, национальной безопасности Украины», — заявила Кошарная.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко высказал мнение, что решение парламента, разрешившее импорт электроэнергии из России, ставит под угрозу интеграцию отечественной энергосистемы с ЕС и усиливает энергозависимость Украины от России.