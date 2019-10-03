Вчера, 2 октября, правительство приняло решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины на Олега Федоренко, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Отмечается, что Федоренко имеет 20-летний опыт работы в дорожной отрасли.

До назначения на должность он работал начальником Управления эксплуатации дорог Государственного агентства автомобильных дорог Украины, ранее - в Службе автомобильных дорог в Киевской области и ГП «Киевский облавтодор».

Имеет профильное образование - Украинский транспортный университет по специальности инженер-строитель.

Напомним, 25 сентября Кабинет Министров принял заявление об увольнении Славомира Новака с должности и. о. руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.