За минувшие сутки, 2 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, противник трижды совершил обстрелы из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе участка разведения сил и средств неподалеку Золотого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометных выстрелов;

дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Николаевки - из автоматического гранатомета;

неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новогригорьевки - из противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 17 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Зайцево - из ручного противотанкового гранатомета;

дважды вблизи Катериновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Золотого - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новгородского - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Троицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

вблизи Кряковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Хутора Вольного - из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Луганского - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Новогнатовки - из автоматического гранатомета;

трижды вблизи Новотроицкого - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного - из стрелкового оружия;

вблизи Березового со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Луганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;

дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.