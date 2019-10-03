За минувшие сутки, 2 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, противник трижды совершил обстрелы из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе участка разведения сил и средств неподалеку Золотого.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометных выстрелов;
дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Николаевки - из автоматического гранатомета;
неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Новогригорьевки - из противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 17 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Зайцево - из ручного противотанкового гранатомета;
дважды вблизи Катериновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
четыре раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды неподалеку Золотого - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Новгородского - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
неподалеку Троицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
вблизи Кряковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Хутора Вольного - из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Луганского - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Новогнатовки - из автоматического гранатомета;
трижды вблизи Новотроицкого - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Водяного - из стрелкового оружия;
вблизи Березового со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Луганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм и станкового противотанкового гранатомета;
дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время