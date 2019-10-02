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Генеральная прокуратура расследует массовую выдачу венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных областей, а также временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Печерский райсуд Киева предоставил военной прокуратуре доступ к оригиналам документов Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые содержат государственную тайну. Это указано в решения суда, передает 112 Украина. 

Согласно ему, военная прокуратура сможет получить доступ к входящей и исходящей документации, которая поступала от Минобороны, Госпогранслужбы, Службы внешней разведки, СБУ, МВД и других госорганов с 7.04.20019 года по 26.09.2019 года. Проверять документы будут и те, которые СНБО отправлял в Офис президента, Кабмин и центральные органы исполнительной власти и правоохранительные органы. Прокуратуру интересуют документы, которые относятся к массовой выдаче паспортов. 

Кроме того, прокуроров интересуют поручение СНБО по ведению научно-аналитических исследований о выдаче иностранных паспортов, письменные решения и протоколы заседаний. 

Стоит отметить, что решение суда будет действовать в течение 30 дней и обжалованию не подлежит. Если постановление не будет выполнено, в СНБО проведут обыски. 

Как сообщалось ранее, ранее российский МИД заявлял, что получил более 60 тыс. заявок на российское гражданство от жителей ОРДЛО. 24 апреля президент РФ Путин подписал указ, согласно которому упрощается процедура получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
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