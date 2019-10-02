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Управление процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины в ходе процессуального руководства досудебным расследованием уголовного производства по фактам нарушения со стороны вооруженных сил Российской Федерации, а также подчиненных им террористических организаций «ЛНР», «ДНР» законов и обычаев войны в очередной раз задокументировало факт участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, 25 сентября 2019, после обстрела боевиками «ЛНР» населенного пункта Золотое-3 Попаснянского района Луганской области прокурорами указанного управления совместно с работниками военной контрразведки Службы безопасности Украины во время проведения осмотра места происшествия изъят остаток боеприпаса, а именно реактивного противопехотного гранатомета РПГ-32 «Хашим» 2012 выпуска.

По предварительной информации, указанный боеприпас на вооружении Вооруженных сил Украины не состоит, а с 2008 года относится к комплексу вооружения ВСУ России.

Полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях.
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