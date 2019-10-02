Сегодня, 2 октября, около 3:40 в полицию Калушского района поступило сообщение от владельца дома, 50-летнего жителя города. Мужчина указал, что на территории его хозяйства взорвался неизвестный предмет, сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Сотрудники взрывотехнического отдела областной полиции установили, что во дворе взорвались вероятно две гранаты РГД 5. Их обломки отправили на экспертизу.

В результате взрыва поврежден фасад дома.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к указанному преступлению.