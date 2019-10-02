Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону 2 октября объявил приговор гражданскому журналисту, блогеру из Крыма Нариману Мемедеминову, которого обвинили в публичных призывах к терроризму. Суд приговорил Мемедеминова 2 года и 6 месяцев лишения свободы, сообщает Крым.Реалии.

Накануне Мемедеминов выступил с последним словом, где назвал «шаблонным» судопроизводство и право в России, а также призвал журналистов продолжать проводить работу по информированию о ситуации в Крыму и судебных процессах над жителями полуострова.

Наримана Мемедеминова задержали 22 марта 2018 года. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет». Поводом стал канал YouTube, где освещались события, происходящие в Крыму.