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В Путильском и Сторожинецком районах с пищевым отравлением к медикам за помощью обратились 46 взрослых и 10 детей, сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

Сегодня, 1 октября, примерно в 03:00 в дежурную часть Путильского отделения полиции поступило сообщение из районной больницы о том, что в приемное отделение поступили 11 местных жителей с острым гастроэнтероколитом неустановленной этиологии. По состоянию на 15:30 количество заболевших составило 50 человек. Среди них - 9 несовершеннолетних в возрасте от 5 до 15 лет. Все пострадавшие 30 сентября гостили на свадьбе в одном из ресторанов в поселке Путила.

Аналогичное сообщение поступило сегодня утром в Сторожинецкий отдел полиции. В местную больницу с пищевым отравлением обратились 5 взрослых и 8-летний ребенок, которые 29-го сентября были на свадьбе в ресторане в поселке Красноильск.

Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Их состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет.

Полицейские отобрали объяснения у врачей и потерпевших. По обоим фактам следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Для выяснения причин и обстоятельств массовых отравлений назначен ряд экспертиз. Проводятся досудебные расследования.
ForUm

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