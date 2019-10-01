Несмотря на то, что сентябрь осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве только 18 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 15,0°С, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла + 15,9 ° С, что превысило климатическую норму на 2,0° С.

Сентябрь был очень контрастным – среднедекадная температура первой и второй декад оказались выше климатической нормы на 4,1 ° С и 2,1 ° С соответственно, а третья декада была по-настоящему осенней - ее температура на 0,3 ° С ниже нормы.

Самым жарким днем ​​было 3 сентября, когда максимальная температура достигла + 31,3 ° С, а самым холодным – 24 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до + 2,0 ° С.

На проспекте Науки выпало 22 мм осадков, что составляет лишь 47% климатической нормы, то есть уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки.