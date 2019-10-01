Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил власти Евросоюза исключить возможность новой отсрочки Brexit, сообщает «Новое Время» со ссылкой на The Times.

Ожидается, что в конце недели, после конференции Консервативной партии, Джонсон представит Брюсселю правовой документ, в котором содержатся предложения по альтернативному регулированию проблемы бэкстопа ­- временного механизма, призванного предотвратить введение досмотра товаров и людей на границе между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

Издание отмечает, что Джонсон неофициально дал понять, что в новом договоре должно содержаться положение о том, что остальные 27 членов ЕС не поддержат новую отсрочку выхода Британии из состава Евросоюза. Таким образом, Джонсон намеревается поставить членов британского парламента перед выбором из двух вариантов: либо проголосовать за переработанный вариант договора по Brexit, либо покинуть Евросоюз 31 октября без сделки.

Напомним, обе палаты парламента Великобритании приняли закон, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывающий правительство перенести Brexit позже установленного 31 октября.

Европейский Союз выдвинул ультиматум премьер-министру Великобритании: представить свои предложения по Brexit до конца сентября или готовиться к «жесткому» выходу из ЕС.