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Британская журналистка Шарлотта Эдвардс заявила, что 20 лет назад на обеде сотрудников редакции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вел себя довольно раскрепощенно по отношению к ней. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Daily Mail.

По словам журналистки, в конце 90-х она работала в редакции журнала The Spectator, где нынешний премьер Джонсон работал редактором.

И на одном из очередных обедов сотрудников редакции она сидела возле Джонсона, который в свою очередь, по ее словам, положил свою руку журналистке на бедро и провел выше, в результате чего Эдвардс "вздрогнула".

Отмечается, что в тот момент журналистка промолчала и ничего не сказала нынешнему премьеру. После ужина Эдвардс в разговоре с девушкой, которая сидела с другой стороны Джонсона, узнала, что тоже самое он сделал и ей.

Также отметим, что премьер Британии уже прокомментировал обвинения журналистки, сказав, что ничего такого не было.

 
ForUm

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