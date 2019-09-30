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Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США достиг договоренности о том, что источник, заявивший о нарушениях, которые, по его мнению, допустил президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, выступит на заседании комитета в ближайшем будущем. Об этом в интервью телеканалу ABC сообщил председатель комитета по делам разведки Палаты представителей, демократ Адам Шифф, передает Радио Свобода.

Имени информатора публично не объявляли.

«Мы принимаем все меры предосторожности… чтобы сделать возможным эти слушания таким образом, чтобы защитить информатора», - сказал Шифф.

Ранее Трамп заявил, что хочет встретиться с информатором.

Упомянутый источник – сотрудник американских спецслужб, который по долгу службы слушал телефонный разговор Трампа и Зеленского 25 июля. Он подал жалобу из-за этого разговора, заявив о том, что в его ходе Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы он устроил в Украине расследование возможной незаконной деятельности в этой стране вероятного главного соперника Трампа на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

После обнародования Белым дома изложения этого разговора из-за возможного давления президента США на иностранного лидера с целью получить преимущество на выборах против него в Конгрессе начали процедуру импичмента.
ForUm

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