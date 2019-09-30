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В Черкассах из-за новой опасной игры «Подожги друга» 28 сентября 11-летняя девочка получила ожоги, сообщил пресс-секретарь облуправления ГосЧС Константин Проценко.

«Эксперты зафиксировали новую волну пропаганды насилия в интернете, где вновь создаются группы с депрессивным контентом», - написал он в Facebook.

Как стало известно, ожоги ребенок получил, когда ее собственноручно поджег 10-летний брат. По предварительным данным, дети играли в игру «Поджоги друга».

«Такой смертельно опасный флешмоб под названием #Firechallenge становится все более популярным среди подростков. Дети поджигают себя или своих товарищей», - пояснил Проценко.

В данном случае, к счастью, свидетелем происшествия стал случайный прохожий, которому удалось вовремя прийти на помощь и ликвидировать пламя, которое охватило одежду и тело девочки.
ForUm

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