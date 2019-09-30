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Боец взвода материального обеспечения 21-летняя Анастасия Витовская погибла в результате неосторожного обращения с оружием, сообщил начальник пресс-службы ООС Виктор Шубец.

«27 сентября был двое погибших. Первый - военнослужащий Александр Маркив - погиб в результате боевых действий, второй военнослужащий – женщина – погибла не в результате боевых действий, а в результате неосторожного обращения с оружием», - сказал он Украинской правде.

«Что там произошло, нам неизвестно. Это горе. Для нас, и для родных, и для маленького ребенка, который остался сиротой», - сказал он.

Шубец пояснил, что на официальной странице ООС дают статистику только по погибшим в результате боевых действий, поэтому 28 сентября была названо имя только Маркива.

По данным источников издания, у Витовской случайно взорвалась граната.  

Напомним, 27 сентября на Донбассе от множественных осколочных ранений погибла боец взвода материального обеспечения 21-летняя Анастасия Витовская.

 
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