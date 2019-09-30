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В Черниговской области в международном автомобильном пункте пропуска «Славутич» автомобиль Ford, пытаясь прорваться на территорию Беларуси, столкнулся с элементами пограничной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что водитель внедорожника двигался на выезд из Украины и проигнорировал требования пограничного наряда об остановке. Чтобы предотвратить его прорыв через государственную границу, правоохранители применили средство принудительной остановки.

В результате наезда автомобиля повреждено средство принудительной остановки и защитная стойка комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ «Янтарь». Значительные повреждения получил и сам автомобиль.

Водителя, 30-летнего гражданина Украины, привлекли к административной ответственности по статье 202 «Нарушение пограничного режима» КоАП, также в отношении него составлены и направлены в суд материалы по статьям 204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и 185- 10 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или сотрудника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы» КоАП.

Правонарушителю оказана медицинская помощь бригадой скорой медицинской помощи. Принимая во внимание внешние признаки употребления спиртного, его в сопровождении сотрудников Национальной полиции, направили в медицинское учреждение для освидетельствования на состояние опьянения.

Происшествие не повлияло на ритмичность работы пункта пропуска.
ForUm

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