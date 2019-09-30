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28 сентября группа радикалов напала на ветерана ООС Василия Давыденко, который недавно сообщил о своей нетрадиционной ориентации.

Об этом сообщил коллега пострадавшего Виктор Пилипенко.

«Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: «Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п.. ар?». Эти крысы били в пах (такого даже гопота не делает), в голову, потом ногами. Впятером...», – написал он в Facebook.

По его словам, Василия спасла его военная подготовка, но нападавшие успели порвать специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного во время российско-украинской войны.

«Противно то, что кто-то открыл его адрес проживания. Очевидно, кто-то с места работы, где Василию устроили тихий бойкот коллеги после его каминг-аута», – добавил побратим Давыденко. На сегодня пострадавший ищет новый дом и работу.

«Я в отчаянии и разъярен одновременно, что находятся говнюки, которые по-шакальи нападают на людей, достойно прошедших войну, защищая их от агрессора», – отметил Пилипенко.
 
ForUm

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