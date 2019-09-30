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Жители Элисты вышли в воскресенье на народный сход на площади Победы, причиной которого послужило утверждение в качестве исполняющего обязанности главы города представителя «ДНР» Дмитрия Трапезникова. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Начиная с 2014 года, он занимал различные руководящие посты в администрации главы так называемой «ДНР». В августе-сентябре 2018 года он также в течение короткого периода был временно исполняющим обязанности главы «ДНР» после убийства прежнего руководителя непризнанной республики Александра Захарченко.

Назначение Трапезникова на пост главы Элисты вызвало возмущение жителей города. Была создана петиция с требованием отстранить его от должности.

На сходе дважды пытался выступить спикер горсобрания Николай Орзаев, чтобы пояснить, почему депутаты проголосовали за назначение Трапезникова. Сначала его просто не стали слушать, впоследствии дали слово, но тот начал говорить о том, что у Трапезникова хорошее образование, что он отличный специалист, и эти высказывания вызвали негодование. Орзаева захлопали, загукали и ему пришлось прекратить свое выступление.

У собравшихся не было никаких транспарантов, не было звукоусиливающей аппаратуры, только небольшой мобильный стенд с надписью «Это наш город».

На мероприятии присутствовала полиция, порядка 10 человек, но она не мешала проведению схода.
ForUm

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