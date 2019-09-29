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В так называемом «Министерстве здравоохранения» самопровозглашенной «ЛНР» рассказали о том, что раненные от взрыва гранаты дети находятся в стабильном состоянии.

Об этом передает Громадське со ссылкой на «Новости Донбасса.

Так называемая министр здравоохранения Наталья Пащенко отметила, что двое пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести. Она добавила, что у детей нет проникающих ранений мягких тканей, тяжелого увечья или повреждения костей.

Сейчас дети находятся в больницах Луганска.

Напомним, 28 сентября пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет пострадали при взрыве гранаты в селе Заря на территории самопровозглашенной «ЛНР».

В так называемой «народной милиции ЛНР» сообщили, что дети обнаружили тайник с боеприпасами недалеко от жилых домов.

Напомним, пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в селе Заря на территории самопровозглашенной «ЛНР».
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