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Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в селе Заря на территории самопровозглашенной «ЛНР».

Об этом передает «Новости Донбасса».

Ранения получили дети в возрасте от 7 до 13 лет.

В так называемой «народной милиции ЛНР» сообщили, что 28 сентября дети обнаружили тайник с боеприпасами недалеко от жилых домов.

«Во время игры дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в больницы Луганска.
ForUm

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