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В Гонконге во время акции протеста вновь произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы против активистов.

Об этом сообщил Reuters.

Часть демонстрантов закрыли лицо масками. Для защиты от слезоточивого газа они использовали зонтики. Часть активистов бросают емкости со слезоточивым газом обратно в сторону правоохранителей.

Для защиты своих позиций протестующие используют мусорные баки, тележки и другие железные предметы, из которых делают баррикады.

Отмечается, что сообщений о серьезных травмах со стороны активистов и правоохранителей нет.
ForUm

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