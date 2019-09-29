Об этом сообщил Reuters.

Часть демонстрантов закрыли лицо масками. Для защиты от слезоточивого газа они использовали зонтики. Часть активистов бросают емкости со слезоточивым газом обратно в сторону правоохранителей.

Для защиты своих позиций протестующие используют мусорные баки, тележки и другие железные предметы, из которых делают баррикады.

Отмечается, что сообщений о серьезных травмах со стороны активистов и правоохранителей нет.