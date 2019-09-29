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С начала воскресенья, 29 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксирован минометный обстрел украинских позиций вблизи Травневого. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:30 российско-оккупационные войска 6 раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил. При этом оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, с минометов 120-го и 82-го калибра после полуночи и около 6 утра были обстреляны позиции украинских военных в районе населенного пункта Травневое. Минометный обстрел сопровождался огнем из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также нарушения режима прекращения огня были зафиксированы на Донецком направлении. Боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 4 раза открывали огонь по подразделениям Объединенных сил вблизи Новотроицкого, Павлополя и Водяного.
ForUm

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