Об этом сообщила его дочь Марианна Мешкова, передает Громадське со ссылкой на «Интерфакс-Юг».

За пол часа до этого дочь рассказала агентству, что ее отца снова перевели в реанимацию после того, как в выходные его оставили без присмотра врачей. Она хотела перевести его из Красногорска в больницу Москвы.

1 сентября Юрий Мешков перенес инсульт во время отдыха в Турции. Медики ввели мужчину в искусственную кому, из которой вывели примерно через сутки.

Дочь экс-президента Крыма предположила, что причиной инсульта мог стать конфликт с работниками отеля. Мешкова с женой поселили в гостинице ниже заявленного класса.

Юрий Мешков был первым и единственным президентом Республики Крым с 4 февраля 1994 до 17 марта 1995 года. После этого Верховная Рада Украины отменила эту должность, чтобы обеспечить верховенство Конституции и законов Украины на всей территории страны.

В последние годы Мешков проживал в Москве.