В воскресенье, 29 сентября, в восточных и центральных областях Украины ожидаются дожди.

Как сообщает Укргидрометцентр, температура в воскресенье несколько возрастет.

По прогнозу, в западных, а также Винницкой и Житомирской областях температура воздуха днем будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла днем, ночью - в основном от 9 до 11 градусов. Ночью возможен дождь, днем - переменная облачность, без осадков.

Зато в центральных и восточных областях ожидаются дожди. Температура воздуха в Киевской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях также будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла.

В восточных регионах температура днем в среднем достигнет 15-18 градусов, в Харьковской области - от 14 до 16 градусов тепла.

В Одесской области ожидается самая высокая температура: от 22 до 24 градусов. В Николаевской и Херсонской областях дожди, от 20 до 22 градусов тепла. В Крыму - переменная облачность и 19-21 градус по Цельсию.