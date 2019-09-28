Личный адвокат президента США Руди Джулиани отказался давать показания в рамках процедуры импичмента без согласия главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом пишет CNN.

Как сообщается, Джулиани объяснил свое решение не давать показания Конгрессу в рамках процедуры импичмента тем, что его работа на Трампа должна быть защищена привилегией адвоката-клиента.

«В конечном счете, если бы я сказал „да“, а он (Трамп — ред.) сказал «нет», я бы не смог давать показания», — отметил он.

Адвокат президента США добавил, что пока не обсуждал с Трампом возможность того, что он будет давать показания в рамках процедуры импичмента.

Напомним, адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил о наличии прямых доказательств того, что в 2016 году Украина пыталась повлиять на выборы президента США.