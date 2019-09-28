В ночь на субботу, 28 сентября, в районе станции метро Минская в Киеве произошло ДТП с участием автобуса № 99.

Как сообщает Информатор, поворачивая на улицу Маршала Тимошенко, он снес дорожное ограждение и врезался в фонарный столб.

В момент аварии в автобусе находились несколько пассажиров, однако никто из них не пострадал.

При этом его водитель был госпитализирован бригадой скорой помощи.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать то, что мужчина во время движения потерял сознание, либо заснул за рулем.

Напомним, во время дрифта в Киеве водитель сбил людей и протаранил несколько машин.